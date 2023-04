Posillipo | non ha il biglietto e aggredisce il controllore sul bus | arrestato 22enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Unsenza fissa dimora originario della Nigeria è statodopo aver aggredito un agente amministrativo dell’ANM che lo aveva trovato sprovvisto di titolo di viaggio. E’ ora di cena e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dalla centrale operativa del comando provinciale – intervengono in via. Un

...del comando provinciale - intervengono a via. - continua sotto - Un agente amministrativo dell'Anm ha chiesto aiuto al 112. Un 22enne senza fissa dimora, originario della Nigeria,ha ...

Napoli Posillipo: non ha il biglietto e aggredisce controllore donna Ottopagine

