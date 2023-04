die Savona hanno chiuso il 2022 con 66.226.597 tonnellate di merce movimentata, con una crescita del 4,2% rispetto al 2021. Il bilancio consuntivo 2022 approvato dal Comitato di gestione ...... " L'arresto adel boss ndraghetista latitante Pasquale Bonavota dimostra ancora una volta la centralità della Liguria, non solo nei traffici di droga nei, ma anche nelle trame .... La compagnia Messina ha deciso di cedere ad acquirenti americani la Jolly Cristallo acquistando in parallelo due navi full container in grado di trasportare anche project cargo e carichi ...

Porti Genova e Savona: nel 2022 più traffici e investimenti - Economia Agenzia ANSA

Il bilancio consuntivo 2022 approvato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale evidenzia la crescita a dispetto della complessità dello scenario globale. I ...La Ignazio Messina & C aggiusta il tiro seguendo il mercato e scommette anche sulle navi full container. La compagnia genovese ha deciso di sostituire alcune navi portacontenitori ro ro (container e r ...