Ponte dell’Industria | Segnalini | “Ottimo risultato nella Conferenza dei servizi | si parte con la realizzazione dell’opera”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si è svolta oggi ladeiper l’approvazione delle opere propedeutiche al prossimo intervento di consolidamento e restauro conservativo del, che verrà eseguito da Anas. La riunione, che ha visto lacipazione degli enti coinvoltidel progetto, ha riguardato in particolare ladi una passerella temporanea attigua alin cui spostare tutti i cavi dei sotto(gas, comunicazioni, rete elettrica, rete idrica) per non interrompere la fornitura agli abitanti del quadrante interessato nel corso del cantiere principale, relativo al consolidamento del. La passerella sarà realizzata da Anas: i lavori inizieranno entro metà ...

Si è svolta oggi, 27 aprile 2023 la Conferenza dei servizi per l'approvazione delle opere propedeutiche al prossimo intervento di consolidamento e restauro conservativo del, che verrà eseguito da Anas. La riunione, che ha visto la partecipazione degli enti coinvolti nella realizzazione del progetto, ha riguardato in particolare la realizzazione di ...... con cui possiamo creare prodotti personalizzati per l'..."come una volta" L'azienda che sta rilanciando la produzione'... https://cavaliervicenzi.com/ Cooperativa Il: il "buono" non ......2023 cade di lunedì e quindi offre l'opportunità di fare un... In realtà si chiama musil - Museoe del lavoro di ...