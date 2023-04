(Di giovedì 27 aprile 2023)– Ildi, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 58 del 21.04., ha approvato la proposta dalla Cassa Depositi eS.p.A dire, per l’anno, iin ammortamento al 1° gennaioconcessi ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi dizione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. Questa operazione consentirà di liberare, nel biennio-2024, risorse economiche, per complessivi 1.677.500,15 euro, immediatamente utilizzabili per sostenere i servizi sul territorio a ...

... lo Unitede il Volleyrò Casal De' Pazzi . Ad avere un minimo vantaggio,il momento, è proprio l'Amando Volley che è terzo in classifica con 42 punti e che è consapevole che con due ......autorizzativoil progetto di riassetto della rete ad alta tensione Area Sud della Capitale. Il progetto prevede nuove realizzazioni nei comuni di Comuni di Roma, Marino, Ciampino ee ...quella impresa, fu insignito della medaglia d'argento al valore militare alla memoria, ma non ... Andrà in scena oggi in anteprima in piazza dell'Indipendenza a. La trasposizione teatrale è ...

Pomezia, per il 2023 il Comune rinegozia i prestiti Il Faro online

La 28esima giornata della stagione regolare della Serie A di calcio a 5 2022-2023 è ufficialmente andata in archivio. Un turno infrasettimanale intenso, che ha regalato pathos e varie certezze, come i ...Il terzo posto del girone E è ancora una questione apertissima, nelle ultime due gare di campionato potrebbe succedere di tutto ...