Politiche attive per il lavoro | il Cesfol promuove una tavola rotonda con il sottosegretario Durigon

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Fare il punto sullo stato dell’arte dellein Italia con un affondo su Fondo Nuove Competenze, sul programma Gol e sul Reddito di Cittadinanza è quanto intende fare il– Centro Studi Formazione econ lain programma venerdì 28 aprile alle ore 15 in diretta sulla pagina LinkedIn. Un’occasione per riportare al centro del dibattito gli strumenti che hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento delle persone nel mercato del. Il titolo “: breaking news” parte proprio da quelle che sono le novità e che rappresentano un importante giro di boa: il Fondo Nuovo Competenze può contare sull’incremento della dotazione finanziaria di 180 milioni di euro; per quanto ...