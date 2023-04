Pnrr | Rocca istituisce la cabina di regia | priorità a sanità e digitalizzazione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma – La Giunta regionale, presieduta da Francesco, ha approvato la delibera per la costituzione di unadiinerente allerealizzazioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza () in tema di. Nello specifico, ladiavrà il compito di rilevare lo stato di attuazionedegli interventi nell’ambito delle linee di investimento previste dalla Missione 6,Salute, e dalla Missione 1,, Innovazione, Competitività, del. L’obiettivo è anche quello di favorire l’implementazione di una strategia unitaria regionale in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, nonché assicurare la coerenza tra gli interventi e il ...