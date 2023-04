PNRR | 450 milioni per la formazione di docenti e Ata | focus su digitale 600 milioni per lo sviluppo delle materie STEM Decreti in arrivo

...quale la Provincia ha messo a disposizione gli oltre 60 milioni di euro arrivati tramite il. ...miglioramento sismico riguarderanno la parte più vecchia dell'edificio e hanno un costo di 835....TOSCANA, NON SOLO LO STADIO DI FIRENZE: Circamilioni per il completamento del sistema ... Ilin Toscana, all'ultimo check - up effettuato, vede un contributo diretto di 5,6 miliardi su 6,6 ...LOMBARDIA - Sul territorio lombardo ricadranno oltre 11,5 miliardi trae Fondo complementare, ... TOSCANA - Circamilioni per il completamento del sistema tramviario di Firenze, oltre 470 ...

PNRR, 450 milioni per la formazione di docenti e Ata: focus su digitale. 600 milioni per lo sviluppo delle materie STEM, Orizzonte Scuola

L’AQUILA – Dalla sanità alle scuole, dalla piano complementare per la ricostruzione al potenziamento della tratta ferroviaria Roma-Pescara: l’Abruzzo, come il resto d’Italia, alla prova del Pnrr. Inta ...Ieri l’informativa del ministro Fitto non è stata l’attesa operazione verità promessa dal governo. Bruxelles non ha ancora liberato la terza rata (19 miliardi). E ci sono problemi anche sulla quarta ( ...