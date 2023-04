Playoff NBA | risultati della notte 27 aprile | Miami e Butler spettacolo | Bucks fuori! Avanti i Knicks | vincono Warriors e Grizzlies

(Di giovedì 27 aprile 2023) Due serie disi sono concluse, altre due proseguono il loro corso: questo l’esito di unaNBA che, per fatti storici di varia natura, verrà senz’altro ricordata. Cominciano a saltare le favorite, inizia a delinearsi un quadro che è infinitamente meno certo di quanto si sarebbe potuto pronosticare soltanto dieci giorni fa. Il colpo grosso, infatti, lo mettono a segno iHeat, che battono al supplementare per 126-128 i Milwaukeee li eliminano per 4-1: è la sesta volta nella storia che una testa di serie numero 8 estromette la numero 1. Ci sarebbe tanto da raccontare: il clamoroso canestro di Jimmy(42 punti) che forza l’overtime, il magnifico ultimo quarto degli Heat che recuperano 16 punti, la tripla doppia da 20-10-10 di Bam Adebayo, i 38 e 20 di Giannis Antetokounmpo ...

Sono già cinque le semifinaliste qualificate, mentre resta ancora grande incertezza su quello che accadrà nelle altre tre sfide di primo turno ancora da decidere: soltanto Philadelphia è riuscita a chiudere i conti in sole quattro partite, mentre c'è chi sta sudando decisamente di più per provare a conquistare l'accesso al turno successivo. Vincono Suns e Nuggets: fuori Clippers e T'Wolves. Serata di verdetti nei playoff NBA: i Suns che trascinati da uno straripante Devin Booker battono i Clippers.

I New York Knicks avanzano al secondo turno dei playoff NBA per la prima volta dal 2013, grazie alla vittoria per 106-95 contro i Cleveland Cavaliers in Gara 5.