Planet Funk a Tolmezzo GRATIS Venerdì 23 giugno

Leggi su udine20

(Di giovedì 27 aprile 2023) Da oltre vent’anni rappresentano una delle realtà più significative del panorama elettro-dance mondiale, grazie alla distintiva natura di “collettivo” e ai successi ottenuti in tutti questi anni di attività. I miticisono ora tornati sulle scene con “The World’s End”, il brano che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti: un nuovo lavoro che nasce sempre da una matrice dance, ma viene definito dalla stessa band musicalmente innovativo, un album con forti connotati di indie electronic. Il nuovo brano (videoclip https://bit.ly/singolo) è ricco di contaminazioni, nonché influssi musicali dance e di musica elettronica dove gli elementi del passato si fondono con i suoni del presente, come una grande riunione familiare in cui tradizione e novità si incontrato. Il mix del singolo e dell’intero ...