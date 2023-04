Pisa | il camion vela del candidato di FdI si incastra sotto l’arco storico Lui | “Inconveniente” Ma l’opposizione attacca – Video

(Di giovedì 27 aprile 2023) Hanno fatto il giro del web le immagini che ritraggono unmentre passala porta Calcesana dirimanendocito. Il mezzo avevato il manifesto elettorale di Raffaele Latrofa, attuale assessore ai lavori pubblici della città ealle prossime amministrative del 14 e 15 maggio in quota Fratelli d’Italia. “Mi spiace per l’di cui sono venuto a conoscenza da alcuni post che ho visto e da messaggi che mi sono stati mandati – ha scritto in una nota l’assessore, come riporta QuiNews– Ho ricevuto rassicurazioni, da parte della società che si occupa della propaganda elettorale, che tutto è rientrato e che non ci sono stati danni alle strutture”. L’episodio e la nota dell’assessore, ...

