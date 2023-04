Pianura | mamma Donato De Caprio uccisa | donna con figlio occupa la casa dell’indagata

... nel quartieredi Napoli. I carabinieri della stazione di Fuorigrotta e del nucleo radiomobile, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato la porta d'ingresso forzata.e figlio ...... nel suo appartamento al civico 21 di via vicinale Sant'Aniello, nel quartieredi Napoli. Tiktoker Donato (con mollica o senza), video ai follower dopo l'omicidio della: 'Siete famiglia,...Lo scorso 18 aprile è stata uccisa in condizioni ancora da chiarire Rosa Gigante ,del tiktoker Donato De Caprio , salumiere diventato famoso grazie al suo ormai noto tormentone ...di, in ...

Pianura, occupata casa indagata per omicidio mamma Donato 2a News

Una madre, insieme al figlio di due anni circa, nella notte ha occupato abusivamente la casa di Stefania Russolillo, la donna indagata per aver ucciso Rosa Gigante nella sua abitazione a Pianura, nell ...Una mamma con un figlio di appena due anni ha occupato l'abitazione di Stefania Russolillo, la 47enne fermata con l'accusa di aver ucciso la vicina di casa Rosa Gigante. Quest'ultima, ...