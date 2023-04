Phisikk du role – Di Maio europeo | politica nazionale provinciale

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) In un Paese in cui il 25% della popolazione ha superato di slancio i sessant’anni (e i giovani votanti tra i 18 e i 34 anni non superano il 7% della loro classe demografica), la notizia di un trentaseienne italiano ai vertici dellaestera europea dovrebbe essere accolta come una buona nuova. E invece no: secondo il canone più classico dell’italico provincialismo, una gragnuola d’improperi ha assalito Luigi Dialla notizia dell’avventura nomina, da parte del “ministro degli Esteri” Borrell, a rappresentante speciale dell’Ue nei Paesi del Golfo. La nomina, che ha avuto oggi la ratifica da parte degli ambasciatori europei nel Comitato Politico e di Sicurezza dell’Ue, parte dal primo giugno e si concluderà tra un paio anni, il 28 febbraio 2025. L’indicazione di Di, ovviamente, non è una sorpresa: ...