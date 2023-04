Pescivendola star di TikTok risponde a Cecchi Paone

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 aprile 2023) Alessandroqualche giorno fa ha dato dellaa Nathaly Caldonazzo a L’Isola dei Famosi, colpevole di aver voluto dire la sua su un pitone che si era avvicinato alla tenda dei naufraghi. “Il serpente ha bisogno di calore e quindià fermo vicino alla roccia, non si avvicinerà mai al mare. P0rca miseria esiste una cosa che si chiama scienza! Tu Nathaly stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattenevai”. La Caldonazzo ha ovviamente replicato “a chi, come ti permetti”, facendo sbottare Alessandroche ha dichiarato di “non avere nulla contro le pescivendole” perché “ama il pesce”. C’è chi dorme, c’è chi pesca e chi! ...