Peschiera Borromeo | viabilità | un lettore segnala la pericolosità del passaggio pedonale di via Archimede a Linate

Ad avere la peggio nell'impatto è stata una ragazza di 21 anni, residente in città, che viaggiava come passeggera sulla macchina, guidata da un 25enne di, nel Milanese. La giovane ...... implementazione di misure volte ad ridurre gli infortuni sul lavoro e assunzione di giovani per almeno il 44% della nuova forza lavoro; Gruppo Bioimpianti S.r.l: azienda di(MI) ...... implementazione di misure volte ad ridurre gli infortuni sul lavoro e assunzione di giovani per almeno il 44% della nuova forza lavoro; Gruppo Bioimpianti S.r.l : azienda di(MI) ...

Peschiera Borromeo, al via il 1° Torneo "Bosco Immobiliare ... 7giorni

«Vorrei segnalare un passaggio pedonale pericolosissimo - ci spiega G.F. dipendente del Centro smistamento delle poste che abita a Peschiera Borromeo -. In via Archimende a Linate, le strisce pedonali ...«Sarò un interlocutore disponibile all’ascolto, a recepire le proposte della maggioranza, se dovessero andare nel solco del miglioramento del benessere dei cittadini, a integrarle o contrastarle qualo ...