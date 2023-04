PERONI TOP10 | AL “BELTRAMETTI” DI PIACENZA LO SPAREGGIO SALVEZZA

(Di giovedì 27 aprile 2023) CUS TORINO v MOGLIANO DOMENICA 30 APRILE IN DIRETTA SU ELEVEN ORE 18 Roma – Sarà lo Stadio “Walter” di, casa dei Sitav Lyons, ad ospitare domenica 30 aprile alle ore 18.00 loditra Cus Torino e Mogliano Veneto Rugby, valido per la permanenza nel massimo campionato. Losi è reso necessario, in base al regolamento sportivo, dopo che le due formazioni hanno concluso a pari punti la stagione regolare, con il CUS Torino che ha raggiunto all’ultimo respiro i veneti a quota venti punti, superando con il punto bonus il Transvecta Calvisano nella diciottesima ed ultima giornata. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports e affidato alla direzione di gara di Manuel Bottino di Roma. I biglietti per Cus Torino v Mogliano Veneto ...

Una HBS Colorno inedita viene battuta al Battaglini di Rovigo con il netto punteggio di 66 - 7 nella 18° ed ultima giornata di. I Biancorossi, scesi in campo con una formazione giovane e con diversi esordienti assoluti, chiudono la stagione regolare con una pesante sconfitta da parte della capolista Rugby Rovigo. Zaffanella " domenica 23 aprile 2023, XVIII giornata Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia 33 - 31 (23 - 7) Marcatori: p.t. 2 cp Dogliani (3 - 0), 13 m Wagenpfeil tr Dogliani (10 - 0), ... La Femi - CZ Rovigo chiude in vetta alla classifica delTop 10, travolgendo l'HBS Colorno per 66 - 7 davanti al pubblico di casa del 'Battaglini', successo netto e ancor più confortante in vista del doppio turno di semifinale scudetto che opporrà i ...

Terminata la regular-season del Peroni Top10 aumentano a macchia d'olio le voci sul rugby-mercato. Già da tempo, specie da quando il Calvisano ha ufficializzato che la prossima stagione non prenderà p ...