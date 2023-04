Perché non sto tranquillo | i dubbi di Scordamaglia su Bill Gates

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Francamente io non stose penso che uno comeincontra spesso la Ursula von der Leyen per spiegare come deve essere il sistema di sicurezza del futuro". Europa e alimentazione, idi Luigi- consigliere delegato di Filiera Italia - espressi a Terraverso, il podcast di Libero.