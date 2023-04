(Di giovedì 27 aprile 2023) Da circa duenon appare più nel programmaè un, condotto da Serena Bortone. Diversi telespettatori hanno pensato che si potesse trattare di una vera e propria esclusione da parte della Rai, in seguito ad un evento successo proprio da parte della figlia di Al Bano ePower. Lei stessa ha però risposto a queste insinuazioni, chiarendo la situazione. Moltissime persone hanno pensato chefosse stata fatta fuori da Rai Uno. La giovane 35enne fa parte degli ‘Affetti Stabili‘ diè une proprio nelle scorsepubblicò un tweet che fece scalpore tra i fan del programma. Difatti nelle ...

Comprendi qualcosa, maè tutto finito,finisci di comprendere cose nuove e in modo sempre nuovo. Il misteroè la nebulosa incomprensibilità, ma è una luce infinita. Il mistero, nel ......derivato da ciò che sento interiormentesto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggine ..."Borghiè l'ultimo,altre persone hanno voglia di prendere lo stesso coraggio a due mani. Da parte sua, la leader demsembra preoccuparsi troppo di questi "giochi di palazzo", come ...