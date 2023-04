Per l’Inter è stato tutto troppo facile

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 27 aprile 2023) La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus era stata anticipata da molte polemiche. Alcune storiche, altre stucchevoli, altre ancora indicative dei problemi cronici del calcio italiano dentro e fuori. Non è la prima volta che succede, e non sarà l’ultima: la rivalità tra le due squadre, non devo dirvelo io, esiste ed è molto forte. Negli ultimi anni, anche quando Inter e Juventus avevano obiettivi diversi, o i valori tecnici in campo erano sbilanciati verso l’una o l’altra, questa tensione si è spesso riverberata nei novanta minuti in maniera positiva per lo spettacolo. Le partite tra Inter e Juventus magari non erano sempre belle partite, ma quasi sempre finivano per essere intense, combattute, piene di episodi, duelli più o meno cavallereschi, grandi giocate ed errori pacchiani. A questa Inter-Juventus, invece, è mancato anchequesto, ...