Per l’Antitrust Uk il matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard non s’ha da fare

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Questononda. Lo ha detto chiaro e tondodel Regno Unito a, in relazione alla loro fusione dal valore di 68,7 miliardi di dollari. Non si può procedere per i motivi che erano stati già espressi lo scorso febbraio dalla Competition and Markets Authority (Cma), ovvero una distorsione del mercato di riferimento. Una trattativa del genere, se andasse a buon fine, potrebbe infatti comportare “prezzi più alti” per gli utenti e un predominio di, abbassando drasticamente il potere di “scelta o delle opportunità di innovazione” di tutti i gamers del mondo. Così aveva scritto due mesi fa il Cma e così è stato ribadito definitivamente nella giornata di mercoledì, infliggendo una mazzata ...