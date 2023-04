(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA - Kia ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti all'edizione 2023 degli iF. Il rilancio del brand iniziato nel 2021 continua a riscuotere consensi di critica e pubblico tanto da ...

"Movement that Inspires" rappresenta con chiarezza la ferma volontà didi porsi come ispirazione e stimologli individui nel valorizzare ogni esperienza e nel trovare il modo di rendere ...... raccolte 2,3 tonnellate di rifiuti Italpress Primo trimestre da recordin Europa Italpress Stellantis, in fase finale test su motoriutilizzo eFuel Italpress Aprilia RSV4 Factory e Tuono ...... crossover e auto compatta Così si rinnovaXceed 2023XCeed 2023 ha ricevuto un ... I fendinebbia sono stati integrati nei fari, il che ha permesso di liberare spazioil disegno di un nuovo ...

Per Kia doppia vittoria agli iF Design Awards motori.tiscali.it

ROMA (ITALPRESS) - Kia ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti all'edizione 2023 degli iF Design Awards. Il rilancio del brand iniziato nel ...Il Gruppo Hyundai sta facendo un nuovo passo avanti nel suo progetto di crescita negli Stati Uniti. A novembre 2022, il Gruppo coreano aveva firmato un memorandum d’intesa con SK On per garantirsi la ...