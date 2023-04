Per i Bianchi chiesta la conferma dell' ergastolo Il pg | La morte di Willy fu assurda

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - Il sostituto procuratore generale di Roma Bruno Giangiacomo e il sostituto procuratore di Velletri Francesco Brando hanno chiesto ai giudicia Corte d'appello di Roma lae condanne per i fratelli Marco e Gabriele, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli imputati per l'omicidio diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, comune dei Castelli Romani. In primo grado la Corte d'assise di Frosinone aveva condannato all'i fratelli, a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli. Tutti e quattro gli imputati sono presenti in aula. Ie Pincarelli sono detenuti in carcere e siedono su una panchina attorniati dagli agenti ...

La Procura Generale di Roma ha richiesto in appello la conferma delle condanne all'ergastoloi fratelli Marco e Gabriele, a 23 anniFrancesco Belleggia e a 21 anniMario Pincarellil'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020. Tutti gli imputati, ......in via Mosè94 (ingresso libero, prenotazioni su eventbrite.com ). La finalità del premio è dare risalto e diffondere la conoscenza di persone "con il fuoco dentro", che si sono spese......di via. 'Tutti - scrive Anzalone - conosciamo il ruolo fondamentale che svolgono le infrastrutture in un territorio. Principalmente quando si parla di aree interne, queste servono sia...

Omicidio Willy: pg, confermare l'ergastolo per i Bianchi Agenzia ANSA

La Procura della Corte d’Appello di Roma ha sollecitato la condanna all’ergastolo per Gabriele e Marco Bianchi ...I pubblici ministeri della procura di Velletri hanno chiesto di confermare le condanne di primo grado per gli assassini del giovane Willy Monteiro Duarte: l'ergastolo ai fratelli Bianchi, 21 anni per ...