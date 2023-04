Pentathlon | World Cup Budapest 2023 | Elena Micheli in finale

PTre Azzurri in semifinale dellaCup 2023 dimoderno , in corso a Budapest. Saranno Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Gianluca Micozzi (Esercito) a continuare a rappresentare l'Italia, ...Straordinaria Elena Micheli nella terza tappa dellaCup 2023 dimoderno che è iniziata oggi a Budapest, in Ungheria. L'azzurra dei Carabinieri, campionessa del mondo in carica, si è infatti qualificata per la semifinale superando le ...LaCup 2023 dimoderno arriva a Budapest, in Ungheria, dove sta per prendere il via il terzo appuntamento stagionale, che proseguirà fino a domenica 30 aprile. Il dt azzurro, Andrea ...

Pentathlon Moderno, World Cup 2023: Elena Micheli in finale a ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Markus Rooth returns to defend his decathlon title, while Taliyah Brooks and Chari Hawkins are among those on the hunt for heptathlon success at the GardaStars by Multistars – the first World ...Stanislav Pozdnyakov, made a complaint about a “serious interference” by Western governments in the return of his country's athletes to international competitions: “We expect a sharper reaction from ...