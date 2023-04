Pentathlon | Coppa del Mondo Budapest 2023 | Elena Micheli approda in finale!

(Di giovedì 27 aprile 2023) La campionessa delin carica,(Carabinieri),in finale nella terza tappa delladeldimoderno in corso a, in Ungheria: l’azzurra chiude quarta nella Semifinale B e centra il sesto punteggio complessivo d’ingresso in finale, che si svolgerà sabato 29 aprile, giorno del suo 24° compleanno. Nella Semifinale B svetta la padrona di casa magiara Blanka Guzi con 1101 punti, davanti alla britannica Charlie Follett, seconda a quota 1100, ed alla cinese Zhang Mingyu, terza con 1099. Quarta piazza percon 1097 punti. Nella Semifinale A primo posto per la turca Ilke Ozyuksel con 1099 punti, staccate l’egiziana Haydy Morsy, seconda con ...

Pentathlon, Coppa del Mondo Budapest 2023: Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Gianluca Micozzi volano in semifinale OA Sport

La terza tappa di Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno in corso a Budapest, in Ungheria, vede tre azzurri su quattro superare le qualificazioni maschili ed approdare in semifinale, rientrando tr ...