Pelé diventa sinonimo di ' eccezionale' ' nel dizionario brasiliano | tributo al Re del calcio

, morto a 82 anni dopo una battaglia contro il cancro al colon, viene celebrato per la sua straordinaria carriera nel calcio, giocando per il Santos FC e la nazionale brasiliana. L'aggiunta di "...Infinito anche dopo la sua morte .non potrà mai essere dimenticato per quello che ha fatto nel mondo del calcio e non solo. Un altro riconoscimento è arrivato in queste ore dal dizionario Michaelis che ha deciso di inserire il ...Da oggiè stato reso immortale anche nella lingua portoghese diventando una voce nel dizionario. Il Re ... Nel dizionario in questione, Pelè,: 'qualcosa o qualcuno che è fuori dal comune, ...

Pelé diventa una parola del dizionario: ecco cosa indicherà Corriere dello Sport