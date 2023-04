Pechino Express 2023 su Sky e NOW Benvenuti in Cambogia! Chi in semifinale?

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si aprono le porte della Cambogia: nell’ottava puntata diattesa per domani, giovedì 27 aprile, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le coppie rimaste in gara andranno alla scoperta del terzo e ultimo Paese di questo avventuroso ed estenuante viaggio lungo la Via delle Indie. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti percorreranno 386 km da Phnom Penh a Oudong, dalla nuova alla vecchia capitale.Nell’ottava tappa dello show Sky Original...

L'abbiamo apprezzata come conduttrice sportiva, madrina del campionato di Serie B e in questo periodo anche come concorrente del reality showinsieme a Barbara Prezia . In questo ...Nel 2017 ha anche partecipato a. Insieme ad Antonella Elia formavano la coppia delle "caporali". Jill Cooper sfoggia un fisico statuario e scolpito anche a 55 anni: come fa È ...Sul suo affiatamento con la modella brasiliana, ex concorrente diinsieme a Nikita Pelizon , dice: "A me piace essere operativa e mi sto fidando di lei dato che è più esperta di me. ...

Pechino Express 2023, tutti gli eliminati sino ad ora Sky Tg24

Stasera ottavo appuntamento con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le cinque coppie rimaste in gara affronteranno l'ottava tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno, arrivato in Cambogia. E ...Da Phnom Penh all'antica capitale Oudong, verrà messa a dura prova anche la resistenza fisica delle 5 coppie di viaggiatori rimaste in gara.