(Di giovedì 27 aprile 2023) , 27 aprile Stasera, giovedì 27 aprile, alle ore 21,15 su Sky Uno va in ondadi, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente deledizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa....

Stasera , giovedì 27 aprile 2023, appuntamento con" La Via delle Indie . L' ottava puntata di2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW . Le cinque coppie di ...È tutto pronto per l'ottava tappa di: i viaggiatori sono finalmente arrivati in Cambogia, l'ultima delle tre nazioni che visiteranno nel corso del programma. In questa nuova puntata, in onda giovedì 27 aprile su Sky Uno ,...2023 tornerà stasera, 27 aprile, alle ore 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW , con l'ottava tappa. Le coppie arrivano in Cambogia, terzo e ultimo paese del ...

Le coppie di Pechino Express riunite per una vacanza a Palermo Vanity Fair Italia

Pechino Express 2023 streaming e diretta tv: dove vedere l'ottava puntata in onda stasera, giovedì 27 aprile 2023, alle ore 21,15 ...Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) dell'ottava puntata in onda stasera, 27 aprile 2023. Tutte le informazioni ...