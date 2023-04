Pechino Express 2023 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 27 aprile

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 aprile 2023)– Chi è, giovedì 27, al termine dalla puntata diin onda su Sky Uno? In aggiornamento Coppie Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: Le attiviste: GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Gli avvocati: ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI Gli Italo Americani: JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE Gli ipocondriaci: DARIO E CATERINA VERGASSOLA Mamma e Figlio: MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA I ...