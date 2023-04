Pd | Picierno | ' no divisioni su identità | partito discuta di proposte per Paese'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Sono rimasta legata alle ragioni fondative del nostro Pd: unche discute dei ritardi dele raccoglie il consenso sulleper cambiarlo, non unche si divide sulleche lo compongono. Bisogna uscire presto da un dibattito che rischia di essere sterile, senza radici e di parlare, ancora una volta, solo al nostro interno". Così Pina, vicepresidente del Parlamento Ue, su Fb. "Sono molti i terreni sui quali misurare la nostra capacità riformatrice: politica fiscale e del lavoro, autonomia differenziata, l'annunciata riforma presidenzialista, legge elettorale. E poi le nostresu inflazione, salari, politica industriale. Per esempio: io continuo a pensare che la questione delle povertà ...

