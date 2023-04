Pd | Fioroni | ' cattolici ospiti indesiderati con Schlein | c' è spazio per area ad europee'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “I, i popolari e i liberal-democratici, nella segreteria, oggi sonopaganti, ma col tempo saranno sgraditi e anche ingombranti”. È l'avvertimento dell'ex ministro Giuseppe, dopo l'abbandono di Enrico Borghi, a quei moderati rimasti a sostenere la segreteria. “Me ne sono andato – spiega in un'intervista al quotidiano L'Identità – perché prendo atto che il soggetto pluralista dell'origine, quello in grado di mettere insieme culture politiche differenti, non c'è più. Qualcuno ha scelto di trasformare il Pd, in modo legittimo, in una sinistra-sinistra”., però, guarda anche al futuro. “Italia Viva è uno degli interlocutori naturali di un'che si può formare in vista delle prossime ...

Marcucci ein attesa di tempi migliori, Borghi, invece, ha scelto Renzi e con lui ha in ... Molto dipenderà daie dai vecchi democristiani Molto dipenderà da quello che hanno in animo ...Following Beppe, Andrea Marcucci has also resigned. In addition, rumours say that former Mp ... Le sono contro idel Pd ma... Il Pd è in subbuglio. Non è certo una novità, ma ...... luscita di Enrico Borghi non e' come quella di Giuseppee Andrea Marcucci, dirigenti che ... per esempio, abbiano suscitato molte perplessita' tra idel partito, e non solo. Come e' ...

L'ex candidata alle primarie: "La scelta di Borghi è sbagliata, non è giusto lasciare il partito. Non mi è piaciuto però come è stata costruita la segreteria, così il metodo Schlein funziona male".