(Di giovedì 27 aprile 2023) Cambiano gli allenatori e le idee, ma ilresta sempre lo stesso:, schizofrenico, capace di tutto. Come rimontare due gol al Manchesternella prima partita con Ryan Mason in ...

Cambiano gli allenatori e le idee, ma ilresta sempre lo stesso:, schizofrenico, capace di tutto. Come rimontare due gol al Manchester United nella prima partita con Ryan Mason in panchina, terzo tecnico stagionale dopo Conte ...Ebbene sì, perché sembra che l'obiettivo numero uno del club di Manchester sia proprio il centravanti ora al. Per lui sarebbe pronto anche un maxi contratto che andrebbe ad aggiungersi a ...Il Tour of the Alps , quel magnifico,concentrato di salite a meno di un mese dal Giro d'Italia , ha già raccontato una bella storia.00 Leicester - Bournemouth 0 - 1 16:00- Brighton ...

Pazzo Tottenham: va sotto 2-0, poi riprende lo United con Pedro Porro e Son La Gazzetta dello Sport

Il debutto di Mason, terzo tecnico stagionale degli Spurs dopo Conte e Stellini, è da incubo per 45’. Poi la squadra si scuote: 2-2 coi Red Devils ...Il club di Manchester vuole il bomber del Tottenham a tutti i costi. Il taglio di stipendio di De Gea dovrebbe aiutare a formulare un'offerta monstre al centravanti.