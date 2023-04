(Di giovedì 27 aprile 2023) Nella stagione forse più tormentataa sua carriera da tecnico, con 11 sconfitte già collezionate in campionato, le voci diche si sono a lungo inseguite e l'insoddisfazione palpabile dei ...

... si sarà spostato un altro po' dal lato del "+", ma il verdetto definitivo lo darà questo incredibile mese di maggio nel quale l'si tufferà dopo "lo spareggio" di domenica contro la Lazio. Con ...Lastagione dell'continua nella sua imprevedibilità anche se la vittoria - seconda consecutiva dopo il dolce pareggio con il Benfica - sta diventando un piacevole ritornello. Simone Inzaghi ...... l'indomani, in casa dell'. La città partenopea, inutile dirlo, è in gran fermento. ... dunque, al giorno in cui finalmente si potrà stappare lo spumante e ci si potrà dare allagioia. '...

Pazza Inter, pazzo Inzaghi: così sull'orlo dell'esonero è tornato re di coppe La Gazzetta dello Sport

L'allenatore dell'Inter: "Bellissima partita, non abbiamo perso un metro contro una squadra di qualità. Allegri Mi ha fatto i complimenti per la semifinale di Champions League" ...Obiettivo centrato. L’Inter è in finale di Coppa Italia, grazie al successo nella semifinale di ritorno contro la Juventus firmato dal gol di Federico Dimarco. Il tecnico Simone Inzaghi ha analizzato ...