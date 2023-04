Patto di stabilità | tutti scontenti per l' Italia rientro dal debito da 8 a 15 mld

- I Paesi con deficit sopra il 3% o debito sopra il 60%, dovranno presentare dei piani di aggiustamento di bilancio di quattro anni per ridurre il debito. Avranno l'obbligo di un aggiustamento di ...La riforma deldiè un passo avanti ma non tiene conto della necessità per i Paesi Ue di scorporare da debito e deficit di tutta quella gamma di investimenti e spese che stanno segnando l'Europa ...Leggi Anche La Commissione Ue presenta il piano di riforma deldi, torna l'austerità. Respinte le richieste di Roma. Berlino: 'Non ci soddisfa' In primo luogo le sanzioni adottate ...

Nuovo Patto Stabilità, Giorgetti: dovremo rivedere gli investimenti del Pnrr TGCOM