Patto con i Casalesi | condanna definitiva a 10 anni per Cosentino | detto Nick ’o mericano

(Di giovedì 27 aprile 2023)’o’, l’ex-sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi, Nicola, si costituirà in carcere dopo che la Corte di Cassazione ha reso, questo pomeriggio, laa 10di reclusione con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Eco4, nell’ambito del quale l’ex-coordinatore campano di Fi è accusato di essere stato il referente politico nazionale del clan deicon il quale avrebbe siglato unper ottenerne l’appoggio elettorale in cambio di un contributo ai camorristi. In primo gradoera statoto a 9di reclusione (i pm ne avevano chiesto 16). L’accusa, da qui il nome dell’inchiesta, fa riferimento ...

"L'Italia resta vicina al Sudan, ache i suoi leader cessino lo scontro che non ha ... "Nei colloqui che ho avutoi due leader ho cercato soprattutto di tutelare le evacuazioni degli italiani, ...'Cosa abbiamo fatto della nostra patria Quarant'anni dopo il recupero della democrazia, vediamodolore quante possibilità abbiamo perso per costruire un'Argentina fiorente e felice'. L'amara ...La tesi dell'accusa, quella deltra esponenti della politica, carabinieri e mafiosi che ... Scartata in partenza l'ipotesi di una collusione dell'Armaambienti della criminalità mafiosa, per ...

Calciomercato - Milan, per il dopo-Ibrahimovic piace Arnautovic; Inter, patto con Retegui Eurosport IT

L'Italia dovrebbe porre in essere un piano correttivo da 14-15 miliardi l'anno, pari cioè allo 0,85% del Pil, per intraprendere con successo il percorso volto al… Leggi ...Può essere definito ad aprile nel Documento di economia e finanza e ad ottobre nella Nota di aggiornamento al Def, in cui vengono fissati i parametri ...