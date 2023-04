Patteggiamento Juve | arriva la sentenza in diretta

TERMINE PER LA DIFESA - Entro oggi, infatti, i legali delladovranno presentare le proprie ...- Il Procuratore prenderà visione dei documenti e avrà a disposizione 15 giorni per ...Unvelocizzerebbe i tempi. Anche perché il Collegio di garanzia del Coni, pur ... PROSSIMA STAGIONE Se la(che ieri ha fatto - 7,63% in Borsa) dovesse vincere l'Europa League o ...Non a caso, persino un noto quotidiano sportivo nazionale si è chiesto se alla Procura federale convenga accettare un possibileda parte dei legali della, rischiando così di '...

Juve, patteggiamento sugli stipendi Un'opzione, ma con dei rischi La Gazzetta dello Sport

Il giornalista a Sky Sport ha spiegato come nel primo caso potrebbe esserci un'ammenda e nel secondo una ridotta penalizzazione di punti ...La società bianconera potrebbe trovare anche un'intesa con la Procura Figc per il patteggiamento prima del deferimento ...