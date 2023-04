(Di giovedì 27 aprile 2023) Fabioha parlato a Sportitalia in vista delladi Coppa Italia trae la, qualificatasi oggi battendo la Cremonese.– Le parole di Fabiodopo la qualificazione alladi Coppa Italia della, che sfiderà l’a Roma: «Lanon è. Se ne parla così anche in Champions, ma sono partite da giocare. In Coppa Italia sono arrivate indue squadre che ora stanno bene. Inzaghi con tutte le critiche, giuste e no, ha gestito una situazione particolare. Senza Lukaku ha già fatto tanto:in coppa, semieuropea, Supercoppa vinta e ora la qualificazione da ...

Esaltante è stata, infatti, la prestazione del 28enne Michele Galfano che con uno sprint...46:12), Luca Cammarata, Vincenzo D'Accurso, Vincenzo(nuovo pb), Agostino Impiccichè, Antonino ...... Heather. Accuse di fronte alle quali, però, Lorella si è sempre smarcata, definendosi in ... Colonna sonora ideale per unin cui vissero tutti... fluidi e contenti. - -La Juventus vivrà undi stagione impegnativo e in attesa di capire se i bianconeri centreranno o meno il quarto ... per la fascia sinistra potrebbe arrivare Fabianodell'Empoli , per la ...

Parisi: «La finale tra Inter e Fiorentina non è scontata, anzi» Inter-News.it

ROMA- Partono con il piede giusto Il Bisonte Firenze e la Trasportipesanti Casalmaggiore nella 1a Giornata dei Play Off Challenge. Nel Girone A le toscane allenate da Carlo Parisi sono andate a vincer ...Perisan fa quello che può. Una bella parata nella ripresa. e diverse incertezze in uscita. PERISAN 5,5 – La sensazione è che sul primo gol di Lukaku potesse perfino arrivarci. Un paio di incertezze in ...