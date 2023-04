Paraciclismo | l’Italia fa 19 medaglie nella prima tappa di Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 aprile 2023) È di Michele Pittacolo la terza medaglia d’oro delprova 2023 dideldi, Trofeo Mauro Valentini. Dopo le due vittorie di Simona Caniparicrono eprova in linea WH1, il friulano domina la prova MC4 e trionfa sulle strade di Maniago, le strade di casa, dove aveva già conquistato l’oro indelnel 2017 e il titolo iridato nel 2018. Una vittoria arrivata al termine di una prova di forzaquale l’azzurro haprovato la fuga assieme al campione d’Europa, il francese Thomas Peyroton Dartet, per poi impostare una volata di potenza, uscendo per primo dall’ultima curva, fino ad arrivare a braccia alzate sotto il ...