Papa Francesco introduce le quote rosa nel Sinodo

(Di giovedì 27 aprile 2023)ha modificato il regolamento dell’assemblea generale ordinaria deldei Vescovi, finalmente anche le donne potranno esprimere il loro voto in occasione dell’assemblea generale ordinaria deldei Vescovi sulla sinodalità nella Chiesa, in programma in Vaticano nel prossimo ottobre. Per la prima volta nella storia delvi saranno dunque almeno quaranta donne con diritto di voto su un’assemblea di circa 370 membri, dunque poco più del dieci per cento. La mossa è stata definita “storica” dalla Women’s Ordination Conference, l’organizzazione che lavora da anni per fare in modo che le donne possano diventare sacerdoti, diaconi e vescovi, che «celebra questo sviluppo nella storia della Chiesa verso una maggiore corresponsabilità ed equità tra donne e uomini al ...