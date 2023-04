Panucci | «Non dimentichiamoci che la Juventus è sopra l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023) Christianelogia Inzaghi per il risultato ottenuto, ma non dimentica il campionato e sottolinea i punti di distanza dallasu Mediaset. CRITICHE – Coppe ok, campionato meno.sottolinea il concetto per i nerazzurri: «Inzaghi sta facendo bene, in campionato però un’altra cosa. In Coppa Italia ha sempre fatto bene, adesso ha la semifinale di Champions League e nelle competizioni può portare a casa dei bei risultati.ha gestito il vantaggio, ha tolto la profondità a Chiesa quindi questo ha cambiato tutta la partita. Milik dopo non è servito. Lanon ha mai giocato un grande calcio, è molto pratica. Nonche èed in semifinale di Europa League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...