Pandev | «Lasciai la Lazio perché non c’era accordo sul rinnovo tra i miei agenti e Lotito»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Intervistato da LaSiamo Noi sul suo percorso in biancoceleste, Goranha raccontato con queste parole la sua esperienza: «Con la maglia biancoceleste ho fatto le mie più belle partite. Ho sempre dato il massimo in tutte le squadre in cui ho giocato, ma quei cinque anni e mezzo in cui ero allaho messo in campo le mie prestazioni migliori, soprattutto grazie a Delio Rossi che mi ha fatto diventare un giocatore importante. Lui mi ha dato la possibilità di giocare con continuità, mi ha fatto crescere. In quegli anni ero un giovane in una piazza importantissima, ma grazie a lui mi trovavo benissimo». Per poi raccontare nello specifico cosa ha portatoa dire addio alla: «no problemi con il mio contratto, non riuscivamo a trovare un ...