Pallamano | Trillini carica i suoi | “Con la Polonia ripartire dalle nostre consapevolezze”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giocare con consapevolezza e senza paura. Suona laRiccardoa poche ore dall’inizio della sfida tra Italia e(pianificata alle ore 18:00 di oggi, giovedì 27 aprile), match cardine delle qualificazioni dei Campionati Europei 2023 di. Il DT della Nazionale, intervenuto nella conferenza stampa di rito, ha posto l’accento sul carattere che dovranno sfoggiare gli azzurri per compiere l’impresa, dove la ricetta sarà quella di non sentirsi inferiori ai propri avversari. “Dovremocirca la nostra forza – ha detto– Non partiamo favoriti, ma posso anche dire che non siamo inferiori alla. Siamo comunque consci di affrontare un’avversaria ...