Palermo | legale preside Zen dopo scena muta al gip | ' ha intenzione di parlare con i pm'

(Di giovedì 27 aprile 2023), 27 apr. (Adnkronos) - Daniela Lo Verde, ladella scuola Falcone dello Zen di"hadi confrontarsi con i pm". A dirlo ai giornalisti è stato l'avvocato Antonino Reina,dellaantimafia finita ai domiciliari per corruzione e peculato insieme con il viceDaniele Agosta.ladavanti al gip della, ilha detto: "Ci riserviamo entro la scadenza dei termini, prevista per il 2 maggio di ricorrere eventualmente al Riesame. Oggi di fronte alla grande mole di carte e dell'indagine i miei clienti si sono avvalsi, ma certamente lahadi confrontarsi con i pubblici ...

... la dirigente scolastica è arrivata al Palazzo giustizia diintorno alle dieci. Al suo ... Fuori dall'aula il suo, l'avvocato Ninni Reina, spiega: "Prima vogliamo leggere e approfondire le ...Fino alla settimana scorsa era una dirigente scolastica che, pur sapendo di essere indagata, si dava da fare con il suo cerchio magico per ottenere più fondi possibili dai Progetti operativi nazionali ...... come sottolinea l'atto di accusa dei pm agrigentini - a Stingo che il Ros diaveva in ... insieme al suoSalvatore Pennica, con cui si difendeva dall'accusa di rivelazione di segreto di ...

Preside dello Zen davanti al gip, il legale “Non ha serenità e lucidità” BlogSicilia.it

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Daniela Lo Verde, la preside della scuola Falcone dello Zen di Palermo "ha intenzione di confrontarsi con i pm". A dirlo ai giornalisti è stato l'avvocato Antonino Reina ...PALERMO – La preside dello Zen, Daniela Lo Verde, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Stessa scelta hanno adottato gli altri due indagati, il vicepreside Daniele Agosta e l’impiegata di ...