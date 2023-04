Il vagone ha presonell'area di Khairpur, nel distretto di Sindh, mentre era in viaggio dalla citta' di Lahore a Karachi. Un funzionario delle ferrovie pakistane ha dichiarato che al momento ...Due esplosioni in un deposito di munizioni antiterrorismo nella valle nord - occidentale di ... Secondo il portavoce della polizia, le munizioni hanno preso, "molto probabilmente a causa ...... ossia dagli Stati Uniti, mentre la seconda risponde alnemico per non farsi derubare dei ... Si combatte in Nigeria, trae India (che ha superato demograficamente la Cina e forte delle ...

Pakistan, a fuoco un vagone di un treno: muoiono 3 adulti e 4 bambini Tiscali Notizie

Almeno sette persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste uccise quando un vagone di un treno in corsa ha preso fuoco nella provincia ...24 aprile 2023 Aggiornato 15 minuti fa didascalia foto, Si ritiene che la maggior parte dei morti siano agenti di polizia Almeno 17 persone ...