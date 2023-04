Pagelle Fiorentina-Cremonese 0-0 | portieri inoperosi | attacco viola spuntato | difesa grigiorossa attenta

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023)(4-3-3) Terracciano 6 – serata da spettatore non pagante. Non riceve nessun tiro pericoloso e, come si augurava, vive una semifinale di ritorno di relax. Dodo 6 – l’esterno brasiliano è in forma e si vede, ha gamba e la sfrutta, anche se solo a intermittenza. In fase difensiva non ha grossi incarichi, per cui chiude il match con una prestazione nella norma. Milenkovic 6 – dopo alcune prove non certo al suo livello, il centrale serbo può vivere una serata tranquilla. Comanda la linea difensiva e non dà scampo ai rivali della. Igor 6 – partita pressoché tranquilla per il centrale brasiliano. Dalle sue parti le punte grigio-rosse si vedono poco e senza grandi spunti, per cui gioca un’ora senza grossi patemi. Dal 64? Ranieri SV – Biraghi 6.5 – il capitano ha il merito di spingere molto e fa spendere anche due cartellini gialli ai ...