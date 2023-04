Padovan | «Inter | c’è priorità! Juventus? I 2 tiri fatti li paravo anch’io»

(Di giovedì 27 aprile 2023)ha commentato la vittoria dell’sullache ha decretato l’accesso alla finalissima di Roma. Secondo il giornalista, la priorità nerazzurra adesso è una sola ORA UNA PRIORITÀ ? Dagli studi di Sky Sport 24, Giancarlosi focalizza sui nerazzurri: «L’ha fatto il suo non perché ha vinto ma perché ha fatto di più, ha cercato di vincere. Laha fatto duecontati che. Preoccupante per lanon tanto l’eliminazione, soprattutto se ti manca Vlahovic e stai giocando tanto, ma soprattutto per l’Europa League. Va tutto bene quando vinci, ma attenzione l’ha un obiettivo assolutamente prioritario: riconquistare la Champions in campionato. ...

Ha sicuramente ragionequando dice che l'ha il migliore centrocampo del campionato, secondo me molto meno quando dà per scontato l'esito dell'incontro . Proprio il clima di totale ...... questo lunedì, dalle 18.30 alle 20 , Federico Albrizio e il direttore Giancarlovi ... si prepara per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l', che avrà a disposizione Romelu ...... gli articoli del direttore, e le considerazioni di Sabatini, almeno due domande vanno ... Potremmo anche aggiungere Facchetti che chiede al designatore Bergamo di far vincere l'. Ma è ...

Padovan: "Inter-Juve, sarà vittoria facile per i nerazzurri" Tutto Juve

Blog Calciomercato.com: Prima della partita Benito Lorenzi, detto Veleno, sarebbe volentieri sceso in campo in una partita che si annuncia davvero piena di tensioni. In campo ...Nel consueto editoriale per "Calciomercato.com", Giancarlo Padovan vede un'Inter strafavorita nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus: "Ci ...