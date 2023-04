Otto monasteri chiedono il riconoscimento Unesco

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – L’abbazia di Montecassino ed altri settebenedettini in sei regioni italianedi essere iscritti nella lista dei siti classificati come ‘Patrimonio mondiale dell’umanità da, l’agenzia dell’Onu per l’Educazione, la Scienza e la Cultura’. L’iter è venuto alla luce ieri sera nel corso del consiglio comunale di Cassino che ha votato alla unanimità l’adesione all’accordo di programma per la candidatura che vede insiemeComuni italiani sede di abbazia benedettina. Il progetto sarà presentato al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano nella metà del prossimo mese di maggio. Con Cassino stanno partecipando all’iter idi Subiaco e di Santa Maria di Farfa (Lazio), San Vincenzo al Volturno (Isernia), San Pietro al Monte a Civate ...

Chiedono di essere iscritti nella lista dei siti classificati come Patrimonio mondiale dell'umanità L'iter è venuto alla luce nel corso del consiglio comunale di Cassino che ha votato alla unanimità l ...