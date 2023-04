Ostrava | Bonadio batte Mayot e si qualifica ai quarti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Riccardosi èto per idi finale del challenger ceco di Ostava (73.000 sulla terra rossa)ndo agli ottavi il francese Harold(241) per 61 76. Ai(180 ...

Riccardosi è qualificato per i quarti di finale del challenger ceco di Ostava (73.000 sulla terra rossa) battendo agli ottavi il francese Harold Mayot (241) per 61 76. Ai quarti(180 Atp) è atteso dal ceco Jiry Vesely (496) , il quale al primo turno aveva fatto fuori il nostro Lorenzo Giustino (229). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI ...Agli ottavi(180 Atp) è atteso dal francese Harold Mayot (241). Sempre martedì è atteso il debutto di Lorenzo Giustino (229) che affronta il ceco Jiri Vesely (496), il quale ha un lungo ...Riccardoe Lorenzo Giustino sono i due azzurri in gara nel challenger ceco di Ostava (73.000 sulla terra rossa).(179 Atp) ha pescato al primo turno un qualificato, Giustino (223) invece è stato sorteggiato al ceco Jiri Vesely (495), ma con un lungo trascorso tra i primi 50 giocatori del mondo. Le prime ...

Riccardo Bonadio si è qualificato per i quarti di finale del challenger ceco di Ostava (73.000 € sulla terra rossa) battendo agli ottavi il ...