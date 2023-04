(Di giovedì 27 aprile 2023) Un prezioso riconoscimento quello che arriva direttamente dall‘Arpa per ledel litorale capitolino. La qualità delè eccellente su tutto il lido di Roma. Il dato emerge alla luce delle analisi compiute dall’Ente e che viene evidenziato nel decreto con cui il presidente della Regione Francesco Rocca ha individuato e classificato ledestinate alla balneazione e i punti di monitoraggio. Ma non solo, significativi miglioramenti si registrano anche su larga parte del litorale laziale. Le 10 spiagge più belle del Lazio: posti da sogno a poca distanza da Roma Qualità deleccellente ae su molti territori del lido Per l’Arpa anche quest’anno la qualità delè ...

...LE INFORMAZIONI ] Brace Festival Griglie infuocate e braceri ardenti per un festival dal... [ TUTTE LE INFORMAZIONI ] International Street FoodInternational Street Food arriva a, a ...Per i balneari del Lazio si sta aprendo la stagione che vedrà affollare le spiagge della Regione. Ma sarà un periodo di mancati investimenti: troppe spese e quella che ha un po' ildi una scusa: la direttiva europea Bolkestein che da tempo dice che in Italia bisogna mandare le concessioni balneari all'asta. Nel frattempo, però, sono stati ritoccati in alto in prezzi. E la ......si apre con il successo esterno dell'Ortigia 1928 per 12 - 8 al Centro Federale di- Polo ... campione d'Italia e d'Europa, batte 12 - 5 il Posillipo in una sfida dalantico e di vecchi ...

Ostia, sapore di mare pulito: acque cristalline, sono le migliori del Lazio Il Corriere della Città

Prezzi che hanno già il sapore di una sorpresa molto amara per tutti coloro che ... Le cifre per questa estate: da Ostia a Torvaianica Intanto, volendo già iniziare a farci qualche conto in tasca, ...Per i balneari del Lazio si sta aprendo la stagione che vedrà affollare le spiagge della Regione. Ma sarà un periodo di mancati investimenti: troppe spese e quella che ha un ...