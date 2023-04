Osasuna vs Real Sociedad – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’cercherà di ottenere tre vittorie di fila nella Liga quando venerdì 28 aprile sera accoglierà la, squadra che ambisce alle prime quattro posizioni. La squadra di casa è attualmente ottava in classifica, a tre punti dal Villarsesto in classifica, mentre laè quarta, con sei punti di vantaggio sulBetis quinto in classifica nella corsa ai posti in Champions League. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ha raccolto nove punti nelle ultime quattro partite ...