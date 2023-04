Orsi trentini – L’Oipa in audizione al ministero | “Siamo soddisfatti | ora si volti pagina sulla gestione”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) è stata ascoltata aldell’Ambiente per discutere dell’”emergenza plantigradi in Trentino”. All’incontro sono state chiamate anche le associazioni maggiormente rappresentative degli interessi degli animali. L’associazione era rappresentata da Alessandro Piacenza (responsabile Fauna selvatica) e Claudia Taccani (avvocato responsabile dell’Ufficio legale)., come anticipato nel corso della riunione, invierà a breve le proprie osservazioni e analisi, redatte anchebase delle informazioni e delle proposte dei propri delegati, in vista della messa punto del Piano strategico per ladeglie di tutti gli animali selvatici che ilha intenzione di realizzare in tempi ...