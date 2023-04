Orsa JJ4 | tribunali e tavoli che decidono il suo destino

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dal Tar alla Corte dei Conti passando dal tavolo che il Ministero apre con le organizzazioni per la gestione degli orsi. In discussione non c'è solo il futuro dell'JJ4, ma anche degli altri esemplari in Trentino

TRENTO . Catturata e trasferita al Casteller l', gli sforzi provinciali sono orientati ora verso Mj5, autore dell'aggressione in val di Rabbi, e M62, un esemplare particolarmente confidente. La priorità in questa fase è Mj5, plantigrado ...'A dimostrazione dell'aggressività dell'esemplare,ha distrutto diverse fototrappole e i cartelli presenti in zona', ha aggiunto De Col. L'La Repubblica del 18 aprile 2023 Il 'L'Uomo' si conferma padrone indiscusso della Terra. ' Egli sa, Egli è, Egli ha!'. Terra e zappa , un binomio che accompagna la più divertente iperbole o ...Oipa cita un sondaggio realizzato da Swg , che proprio oggi attesta che per il 64% del campione intervistato non è giusto abbattere, l'attualmente rinchiusa al Casteller, responsabile della ...

Orsa Jj4 e i suoi cuccioli, catturata in Trentino aspetta la decisione sull’abbattimento: i piccoli sopra... Il Riformista

Dal Tar alla Corte dei Conti passando dal tavolo che il Ministero apre con le organizzazioni per la gestione degli orsi. In discussione non c'è solo il futuro dell'orsa JJ4, ma anche degli altri esemp ...BOLZANO. "Dopo il tragico precedente in Trentino abbiamo intensificato le misure di monitoraggio". Sono queste le parole dell'assessore provinciale Arnold Schuler, sottolineando che la Provincia auton ...